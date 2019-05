Un fichaje 'Fenómeno': Ronaldo busca la cesión de Vinicius para convertirlo en la súper estrella del fútbol

Vinicius Junior lo ha dicho muchas veces: no quiere moverse del Real Madrid. El crack brasileño espera con ilusión el inicio de la próxima temporada, sin embargo, las cosas podrían cambiar en el mercado de fichajes de verano pues podría salir cedido a otro club de LaLiga Santander.



Según el diario AS, se trata del Real Valladolid, cuyo presidente, el 'Fenómeno' Ronaldo, insiste en la cesión del brasileño por una temporada. En Pucela saben que Vinicius cuenta poco para Zidane de cara a la próxima temporada y quieren darle el rodaje necesario para que se convierta en la súper estrella que promete ser.

Desde que se recuperó de una lesión en el tobillo, Vinicius Junior ha jugado poco en Real Madrid. El ex del Flamengo era titular indiscutible con Solari, pero más allá del tiempo que estuvo fuera de las canchas, parece no gozar de la confianza de 'Zizou'.



La citada fuente recuerda que el Real Valladolid ya buscó a Vinicius Junior la temporada pasada cuando recién empezaba en el Castilla. Sin embargo, en Real Madrid rechazaron la posibilidad de cederlo. Es el futuro en persona, pero, al menos Zidane, no lo tiene tan claro.



"Ahora en el Madrid, viendo que Zizou no cuenta con Vinicius, tiene que plantearse si le convendría o no una salida a 180 km de Madrid para que el jugador tenga minutos", publicó 'AS' sobre la posible salida del brasileño que fue convocado a la Copa América.

► ¿Y si la solución está en 'casa'? Los cedidos del Real Madrid que podrían pegar la vuelta [FOTOS]



► 'Bombazo' en Valdebebas: "La familia de Neymar está tocando la puerta del Real Madrid"



► ¡Continúa la 'Revolución Zidane'! Nacho Fernández renovó contrato con Real Madrid hasta el 2022



► Corre que se acaban: estos son los precios para verlos amistosos de la Selección Peruana