¡No le temblará la mano! El mensaje de Zidane sobre las bajas del Real Madrid para la próxima temporada

Las cosas claras. Zinedine Zidane , técnico del Real Madrid , reconoció que los ocho partidos que restan de temporada le ayudarán a decidir los jugadores que seguirán en el club y los que se marcharán, y pidió respeto para todos por todo lo que han hecho ganar a la institución los últimos años.



" No lo tengo decidido, nos queda mes y medio de competición. ¿Cuánto han ganado desde hace 5 años? Este ha sido complicado y lo intentamos cambiar porque la necesidad del Real Madrid es volver a ganar y hacer cosas grandes, estoy aquí para eso", respondió cuando fue preguntado por el casting que está haciendo desde su llegada, antes de pedir respeto para sus jugadores.



Dejó un mensaje Zidane de resignación para los ocho partidos restantes, que no ocultó cuando se le incidió en su frase. "No estoy para nada preocupado, es lo que hay", llegó a decir. "Nos faltan ocho partidos para acabar bien. Ha sido difícil, un año complicado, no puedo decir que ha pasado pero hay que aceptarlo", añadió el DT del conjunto 'merengue'.



"Es lo que hay", insistió. "Entiendo que la gente quiere ver a su Madrid ganar y es normal porque es un club que siempre ha ganado, pero a veces no es resignación, es una temporada complicada y ya está. Para el próximo año vamos a hacer cosas de las que ahora no vamos a hablar".



En su análisis de errores cometidos este curso, el técnico francés tan solo admitió falta de gol cuando le dieron las cifras del Real Madrid comparadas con los grandes rivales. "La cifra muestra que este año nos ha costado, hay que aceptarlo. Hemos tenido dificultades para marcar. Cambiaremos cosas", sentenció.



