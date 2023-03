La crítica al arbitraje español está alcanzando niveles inesperados y la situación es extremadamente escandalosa. Después de la aparición del ‘caso Negreira’, que involucra al Barcelona y cuyos detalles no están del todo claros más allá de los pagos irregulares, todo el cuerpo de réferis de este país está bajo escrutinio y ya no hay confianza entre ellos. En este contexto, una ex juez deportivo afirmó que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, lo encerró en una habitación para presionarla en su toma de decisiones.

De acuerdo al testimonio del exárbitro Eduardo Iturralde González, los hechos tuvieron lugar tras un partido entre el Real Madrid y el Deportivo la Coruña —en la temporada 2010-2011— cuando el mandamás de los merengues lo llevó a una habitación. El hombre se negó a ir solo y fue acompañado por sus demás asistentes.

Fue en esas circunstancias cuando Florentino Pérez le habría pedido que pitará como lo hizo con el equipo azulgrana. Ante esta situación, los árbitros decidieron abandonar la conversación y posteriormente, Iturralde informó al Comité Técnico de Árbitros sobre lo sucedido. Sin embargo, el acusador señala que el caso no tuvo consecuencias.

“(Florentino Pérez) me llamó para ir a una habitación aparte y me pidió que le pitásemos como al FC Barcelona. Ya que los de Real Madrid TV son periodistas, ¿quién me llama a una habitación aparte? Investíguenlo. Para que vean cómo intentan presionar ciertas personas, comenzó diciendo para una entrevista a la ‘Cadena SER’.

“En un partido contra el Deportivo, acabó, salimos del campo y los asistentes se fueron conmigo. Hay una persona que me encierra en una habitación y me dice: ‘Solo te pido que me piten igual que al FC Barcelona’. (...) Le pregunto a ver si me está haciendo una broma y le digo que se ha acabado la conversación”, agregó Iturralde.

Este es el momento donde Iturralde González nos explica en #CarruselCanalla cómo Florentino Pérez le encerró en una habitación del Bernabéu para presionarle. Dice que lo puso en conocimiento del CTA. pic.twitter.com/v3XfmBPOcn — Sique RodríguezGairí (@SiqueRodriguez) March 13, 2023

“Ningún presidente me ha metido en una habitación aparte. A mí me importan los hechos. El que me metió en una habitación aparte fue Florentino. No me tengo que esconder. Hay un informe del CTA, porque lo puse en conocimiento. Para que vean lo que es presionar. No me voy a esconder”, concluyó el exárbitro.

En referencia al ‘caso Negreira’, Iturralde afirmó que “Enríquez no tenía poder ni ascendencia sobre los árbitros”. A pesar de ello, esta última revelación ha provocado que se ponga en entredicho todo el arbitraje español y ha desatado una gran polémica cuyo desenlace es incierto. En medio de esta controversia, el próximo domingo se enfrentarán Real Madrid y FC Barcelona en el Camp Nou.

