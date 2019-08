El posible destino para Vinicius Junior ‘comiendo’ el banco en el Real Madrid

Apenas tiene minutos en la pretemporada ante la cantidad de futbolistas de renombre en los puestos que ocupa en el césped de juego. Zinedine Zidane echa de la mano de Eden Hazard, Isco, Lucas Vázquez y en cuarto lugar se encuentra Vinicius Junior, la potencia estrella del Real Madrid de cara al futuro en el ‘Viejo Continente’. Sin un espacio definido en el equipo titular, ¿valdría la pena mandarlo como cedido o que pase tiempo en banca aprovechando los pocos minutos que le dará Zidane de cara a la siguiente temporada? El caso de Vinicius.



Con el cierre del mercado de pases en la Premier League , Vinicius Junior tan solo podría marcharse cedido en LaLiga. El Real Madrid no tiene planes de venderlo puesto que desea ver todo su potencial en un mediano plazo. El ideal es que comience a despegar en los próximos meses y sea indiscutible en la plantilla de cara al 2021-2022. Por ello, ¿vale la pena enviarlo a préstamo de cara a la siguiente temporada? Todo haría indicar que sí.



Desde su llegada a Madrid, Vinicius ha respondido con una buena conducta hacia la plantilla como aficionados. No le ha importado jugar partidos en el Real Madrid Castilla y tampoco le ofendería volver a ese torneo con el fin de madurar en el fútbol español. No obstante, si Zidane persiste en no darle muchas oportunidades, a Florentino Pérez no le queda otra que comenzar a proponerlo a otros clubes de LaLiga. De igual forma, siempre van a estar interesados.



Vinicius Junior cumplirá su segunda temporada en el Real Madrid y el fanático madridista quisiera verlo al lado de Eden Hazard. No a Lucas o Isco, a Vinicius. Si no termina llegando Neymar, es mejor las malabares de Vinicius en el Santiago Bernabéu.



