Declaraciones que de seguro traerán 'cola’. El nuevo jugador de Tottenham Gareth Bale asegura que no se arrepiente de nada de lo que hizo como futbolista del Real Madrid y que ha aprendido a no tomarse demasiado en serio las críticas que recibe.

“No me arrepiento de nada de lo que he hecho; lo que los demás digan es cosa suya. Yo tengo mi opinión sobre mí mismo y mi familia sabe cómo soy, es lo único que me importa”, dijo el galés, cedido por el Real Madrid, en declaraciones a ‘Sky Sports’.

Las pifias

El delantero señaló que su paso por “otra cultura y otro país” le ha hecho “crecer como persona, al margen de como futbolista” y también le ha enseñado a “gestionar las situaciones de presión”.

“Estuve bajo gran presión y había gente silbándome en el campo, así que aprendí a llevar ese tipo de cosas, a no tomármelas demasiado en serio, demasiado a pecho”, insistió Bale.

Tras haber regresado al mismo club de donde salió hace siete años rumbo al Real Madrid, el jugador se siente emocionado y con muchas ganas de “jugar y ayudar el equipo”.

Pese a todo, confiesa su decepción por que los aficionados no puedan acudir al estadio debido a la pandemia ya que “la recepción habría sido increíble”.

Su entrenador, José Mourinho, manifestó esta semana su esperanza en que Bale, cedido por una temporada, pueda quedarse más tiempo en Londres y prolongar su vínculo con los ‘Spurs' durante más tiempo.

