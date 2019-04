Todos los caminos conducen fuera de Madrid: el calvario de Gareth Bale cada vez más cerca del fin

Rampa de salida. Gareth Bale se ha convertido en un problema para el Real Madrid. En la temporada que recibió el protagonismo que demandó tras la conquista de la última Champions League, su rendimiento se ha desplomado, ha acabado con la paciencia del madridismo y está en la rampa de salida con un final ingrato.



Kiev marcó el fin de la famosa 'BBC'. Nunca una celebración de un título en la historia del Real Madrid dejó tantas amenazas de marcha. El primero Cristiano Ronaldo, seguido por Gareth Bale, dos de los pilares del éxito de un proyecto histórico que conquistó tres ediciones de la Liga de Campeones consecutivas.



Más respeto mostró Zinedine Zidane, aunque días más tarde se hacía oficial su salida. La decisión sin marcha de atrás de Cristiano frenó la venta de Bale. Once meses más tarde, su valor ha caído tras una temporada en la que decepcionó. Cuando el club depositó en él toda la confianza, cruzó los dedos para que no reapareciesen sus lesiones, y decidió no acudir al mercado para realizar un gran desembolso por una estrella que completase el ataque.



Ahora, Bale, que siente la ausencia de confianza de Zidane en su regreso, el desamor de la afición madridista que le silba nada más pisar el campo, cambia de estrategia y le comunica al club que se quiere quedar. Su valor de mercado, según 'Transfermarkt', es de 80 millones de euros y la lucha entre salir o continuar ya se ha iniciado mientras 'Zizou' descarta que su valor vaya a subir.



Bale ha sido suplente en tres de los cuatro últimos partidos del Real Madrid, suma media hora de juego entre los duelos ante el Leganés y Athletic Club, en el que respondió a los silbidos con un gesto a la grada. El desplome de Gareth se ha agudizado en 2019. Su triplete al Kashima en las semis del Mundial de Clubes fue su último momento de brillantez, hasta que una nueva lesión - la vigésimo novena desde su llegada - lo dejó 'K.O'.



El 27 de enero reaparecía con gol, pero el Madrid ya tenía una nueva estrella en alza: el brasileño Vinicius Junior. Desde entonces y con Zidane de vuelta, se vive un final duro para un Gareth Bale que no cumplió con las altas expectativas marcadas como el sucesor de Cristiano Ronaldo. Un final que podría desencadenarse en su salida del club en el que todos pensaron que sería recordado como una leyenda. Será para la próximo, crack.

