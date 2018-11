Gareth Bale llegó al Real Madrid en 2013 con el sueño de convertirse en un ídolo a la altura de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el tiempo ha pasado y el galés parece más estar de ser la primera gran venta de los blancos en el mercado de fichajes 2019.



Y es que según informó el periodista Eduardo Inda en 'El Chiringuito', el vestuario del Real Madrid, con Sergio Ramos a la cabeza, ha pedido a Florentino Pérez la venta de Bale. Si bien no especifica cuáles fueron las razones, la citada fuente jura que la petición sí se ha dado.

Al tratarse de un gran jugador, Gareth Bale ya tendría un futuro asegurado ya que el Manchester United estaría dispuesto a ficharlo por unos 115 millones de euros, con lo que el galés se convertiría en la venta más cara de la historia de Real Madrid por delante de Cristiano Ronaldo.



Eso sí, Inda asegura no saber cuándo el United irá a por el fichaje de Gareth Bale. El equipo inglés no pasa por su mejor momento en la temporada y necesita un refuerzo de A1, pero el elevado precio del galés podría hacer que en Old Trafford decidan esperar al verano.



Hay que recordar que el pasado sábado el crack galés fue sustituido durante el partido contra el Valladolid, un cambio que no sentó nada bien al delantero, que ni saludó a Solari cuando llego al banquillo de Real Madrid.