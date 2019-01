"Es poca cosa": la dura crítica de exjugador del Real Madrid tras liderazgo de Gareth Bale

El exdelantero del Real Madrid Pedja Mijatovic criticó a Gareth Bale por carecer de cualidades de liderazgo y arremetió contra su entrenador, Santiago Solari, después de que las ambiciones del club en La Liga se vieran afectadas seriamente tras el empate 2-2 contra el Villarreal.



Bale tuvo que ser sustituido en el descanso de ese partido tras sufrir una nueva lesión, cuando su equipo ganaba 2-1. Posteriormente, Solari retiró de la cancha a Luka Modric, argumentando que el croata venía saliendo de un estado gripal.



"Lo de Bale es una pena. A mí me gusta, pero para ser líder de un equipo como el Real Madrid tras la marcha de Cristiano, es poca cosa, es preocupante que se lesione tanto", dijo Mijatovic en declaraciones a la radio española Cadena Ser.



Bale, que ha marcado solo cuatro goles en La Liga esta temporada, se ha lesionado más de 20 veces desde su fichaje por 105 millones de euros desde el Tottenham Hotspur en 2013.



Aunque no ha sufrido lesiones graves en esta campaña, ha sido sustituido en 15 ocasiones en todas las competiciones, lo que ha generado inquietudes sobre su capacidad para aguantar 90 minutos.



Mijatovic, que ganó la Champions League 1998 con el Real Madrid, también criticó a Solari por sustituir a Modric y dijo que no disfruta viendo a su exequipo esta temporada.



"Si un jugador empieza un partido y se siente bien... si pide el cambio, es una cosa, pero si no, no lo entiendo. En el cambio de Modric se ha equivocado", dijo el montenegrino.