¿Se pudrió todo? El gesto de Bale a los hinchas del Real Madrid por los silbidos del Bernabéu [FOTO]

No hay más amor para el 'Expreso de Gales'. La afición del Real Madrid que presenció el triunfo ante el Athletic Club de Bilbao, castigó con silbidos al galés Gareth Bale desde que entró al partido y en cada balón que tocó. No obstante, el jugador del cuadro 'merengue' no se quedó de brazos cruzados y respondió con un gesto que está dando que hablar en España.



La paciencia del madridismo con Bale parece haber llegado a su fin. Ni una nueva suplencia calmó la reacción cuando saltó al terreno de juego. Fue silbado desde que pisó el césped y en el primer balón que tocó, lo que provocó un gesto de desaprobación del galés a la grada por lo que le estaba sucediendo. Una seña que sirvió incluso para que acto seguido se escucharan los primeros aplausos hacia el jugador en mención.



El gesto de desaprobación de Bale por los silbidos de todo el Santiago Bernabéu. El gesto de desaprobación de Gareth Bale por los silbidos que recibió de parte de todo el Santiago Bernabéu. (Foto: Marca)

Numerosos aficionados del Real Madrid reaccionaron con aplausos para animar a Bale que todo apunta a que está viviendo sus últimos partidos como jugador madridista y no cuenta además con la confianza de Zinedine Zidane, suplente en tres de los cuatro últimos partidos y sin haber regresado aún de su lesión el brasileño Vinicius Junior.



Después, cada vez que tocaba el balón, parte del estadio empezaba a pitar. Raphael Varane pidió aplausos, dando gestos cuando el balón le llegaba al jugador galés y lo mismo hizo Casemiro. Sin embargo, la reacción del público fue otra en el estadio. Y solo el paso de los minutos y las intervenciones de Bale cambiaron un poco el ánimo. ¿Se irá finalmente del Madrid?



