¡Fuerte y claro! El técnico del Real Madrid , Zinedine Zidane , dio a conocer la razón por la cual ha decidido no hacer el pasillo al Barcelona en caso salgan campeones de la Liga Santander.



"Dentro de no sé cuanto se me va a preguntar. La respuesta es muy clara. Es una decisión mía. No entiendo lo del pasillo y entonces no se va a hacer. El Barcelona rompió la tradición", aseguró el técnico del Real Madrid.



En su momento, el Barcelona apuntó que solo hace el pasillo cuando otro equipo gana una competición en la que también ellos participan. Es decir, en la Liga, la Copa del Rey o la Champions League. A diferencia del Mundial de Clubes que solo lo disputa el campeón de Europa y los campeones del resto de confederaciones mundiales.



Sobre el derbi del domingo contra el Atlético de Madrid, Zinedine Zidane reconoció el mérito de su rival y señaló que el Real Madrid necesita recortar distancia pues la Liga Santander está lejos de terminar.



"Nosotros no vamos a hacer pasillo, nos vamos a concentrar en el partido de mañana. Lo que vamos a pensar es en los tres puntos de mañana, queremos intentar recortar puntos. El Atlético merece donde está, son segundos, y lo que podemos hacer es recortar la distancia", agregó.



Real Madrid y Atlético de Madrid juegan este domingo por el derbi madrileño en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 31 de la Liga Santander, en un partido clave en la lucha por el título.