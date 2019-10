La mentalidad de un crack: "Voy a por un balón como voy a por un plato de comida"

En la temporada 2017, el madridismo sabía que si no estaba Casemiro en el campo, el balance del equipo se resquebrajaba, la defensa era más vulnerable y al Real Madrid le costaba más sacar adelante un partido. El mediocampista brasileño se hizo vital para las aspiraciones de Zinedine Zidane , para los objetivos del club y eso se notó en la consecución de las tres Champions League seguidas.

Casemiro es sinónimo de seguridad, de fuerza, de mentalidad positiva, características que como jugador muestra y que él mismo sabe que ofrece en cada partido. Es así que en una entrevista con Jorge Valdano, el exjugador del Real Madrid, dio detalles de cómo él afronta los partidos.

" A mí me da igual que sea el minuto 12 o el 90. Yo siempre voy a por un balón como voy a por un plato de comida. Yo voy siempre como si fuera el último balón ", aseguró para el programa Universo Valdano.

"Míster, quiero jugar"

La progresión de Casemiro como aduana del Real Madrid fue rápida, pero no fue fácil. El jugador estuvo hasta dos temporadas peleando por el puesto y todo se le complicó cuando Zidane asumió por Benítez en el 2016. 'Zizou' no lo tuvo en cuenta en los primeros partidos y él se preocupó, al punto que increpó a su ahora amigo.

" Yo me acuerdo que, cuando vino 'Zizou', los primeros cinco partidos no jugué con él. Y dije: '¿Qué pasa con este? No puede ser, que este hablaba muy bien de mí. Y fui a su despacho y le dije: 'Míster, estamos en enero y yo quiero tener protagonismo. Yo quiero jugar, míster'. Y yo me acuerdo muy bien que dijo con estas palabras: 'Case', tú tranquilo, que cuando empieces a jugar no vas a dejar de hacerlo nunca más' ", recordó el '14' del Real Madrid.

Casemiro titular

Poco a poco, fue ganándose la confianza de Zidane. Hoy, es titular indiscutible, aunque la falta de un jugador con sus mismas características que le pelee el puesto no solo le juega una mala pasada a él, sino también al club. A sus 27 años, Casemiro suma 204 partidos oficiales; además de sumar 20 goles y once asistencias.

Para la próxima temporada, el Real Madrid piensa en nombres que le den respiro y competitividad al también jugador de la 'Canarinha'. Entre los nombres que figuran están el de Pogba y N'Golo Kanté, nada más.

