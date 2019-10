Courtois aclara los rumores y niega tener ansiedad: "Estoy muy feliz y no tengo esos problemas"

El portero belga del Real Madrid , Thibaut Courtois , desmintió este jueves, tras bel partido contra San Marino, que haya sufrido ataques de ansiedad y pidió que los medios de comunicación no publiquen esas " mentiras" porque hay "gente que sufre de verdad".

" Sé lo que supone ser jugador de elite. Estoy muy feliz y no tengo esos problemas ", respondió a la prensa Courtois, preguntado si había sufrido problemas de ansiedad tras el partido de Liga de Campeones contra el Brujas con el Real Madrid, que se saldó con empate a dos.

"Real Madrid ya lo ha desmentido"

Tras la victoria de los "Diablos rojos" por 9-0 contra San Marino, que dio a Bélgica la clasificación para la Eurocopa 2020, el portero recordó que el club blanco ya ha desmentido ese supuesto cuadro de ansiedad y pidió " responsabilidad a los medios de no hacer mentiras y tonterías con esas cosas porque al final esos son problemas donde gente sufre de verdad ".

El guardameta, que no tuvo que hacer una sola parada en el encuentro, pidió " responsabilidad y respeto" a los medios de comunicación antes de especular sobre posibles cuadros clínicos. " Creo que es una falta de respeto al jugador y a la gente que sufre eso de verdad ", dijo el internacional belga del Real Madrid.

Está feliz

Courtois aseguró que se siente "contento y feliz, entrenando duro" y con ganas de dar alegrías al público del Santiago Bernabéu. " La gente del Bernabéu siempre es un público crítico, eso lo sabemos, y haremos todo con el equipo para que ellos también rompan a aplaudir ", añadió Courtois.

Totalmente recuperado

Sobre los problemas físicos que le obligaron a ser sustituido en el descanso del partido contra el Brujas y le impidieron participar en el 4-2 contra el Granada, donde Alphonse Areola ocupó su lugar, dijo estar ya completamente recuperado.

" Me siento bien ahora. Era una gripe muy fuerte y que no era agradable pero ahora ya estoy recuperado. Pude entrenar lunes y martes casi entero con el equipo y ayer hice todo. Me siento de nuevo con fuerzas, que había perdido bastantes kilos también. Ahora ya recuperado y bien ", comentó.

