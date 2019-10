¿Incongruencia? Roberto Martínez explica que no importa que Hazard tenga un peso o no, pero ¿con Courtois?

En España se le dice ‘gordito’ mientras toma el balón y conduce los hilos del Real Madrid. Su llegada al Santiago Bernabéu llegó entre bombos y platillos, pero cada partido que pasa de LaLiga y la Champions hace que uno pregunte si Eden Hazard terminó siendo un acierto o no de Florentino Pérez. Sobre su ‘famoso’ sobrepeso y rendimiento en el campo de juego, el seleccionador Roberto Martínez habló con los medios de prensa respecto a ellos.



“Hazard es una persona tranquila. No es alguien que busque la gloria personal. Con o sin peso, él está en un momento que puede desbordar, desequilibrar y hacer la diferencia. El talento innato que tiene no depende de si el peso es uno u otro”, respondió ante sí el belga se encontraba en su peso ideal en la presente temporada 2019-2020.



Roberto Martínez en conferencia de prensa de Bélgica. (Foto: Getty Images) Roberto Martínez en conferencia de prensa de Bélgica. (Foto: Getty Images)

¿Incongruencia del técnico de Bélgica?

Es curioso que Roberto Martínez resalte el talento del ‘Duque’, pero en el caso de Thibaut Courtois haya aseverado que necesita recuperar un kilo o dos. Si el golero del Real Madrid necesita de ese peso para estar completamente en forma, pasa lo mismo con Hazard. Los elogios tan solo ‘calman las aguas’ sobre el estado físico del ex jugador del Chelsea.



Bélgica se mide contra San Martino y Kazajistán como parte de las Clasificatorias para la Eurocopa del 2020. El técnico español tomó en cuenta a ambos madridistas, puesto que son jugadores necesarios en su alineación titular hacia la fase final de la Euro.



El estar con sus compañeros de Selección, se espera que termine ‘calmando’ a Hazard y Courtois, dos cuestionados por parte de la prensa de España y fanáticos del Madrid.



Con 28 años, Eden Hazard todavía tiene un futuro por delante y se espera que despliegue todo el fútbol en Madrid que se le vio en el Stamford Bridge.



