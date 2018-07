Real Madrid quiere sí o sí a James Rodríguez . Ya sea para este mercado de verano o para el siguiente, en donde termina su contrato de cesión con el Bayern Munich . El volante de la Selección de Colombia es uno de los pedidos de Julen Lopetegui, por lo que Florentino Pérez ya negocia con la entidad bávaro su regreso al Santiago Bernabéu. En Alemania no pretenden dejarlo ir para la temporada que viene, aunque ya estudian perfiles, solo por si acaso.



La dirección deportiva del Bayern se ha puesto a la búsqueda de un futbolista que pueda ofrecer unas prestaciones parecidas a las que el colombiano ha puesto sobre el terreno de en la temporada en la que ha jugado en el Allianz Arena. Esta es la condición que han puesto a Jorge Mendes, agente del jugador y que ha estado recientemente en Múnich, para negociar la posible vuelta de James al Real Madrid. O algo parecido a él o nada.



No es una cuestión de dinero y sí deportiva lo que podría llegar a separar a James Rodríguez del Real Madrid . El contrato de cesión no termina hasta dentro de doce meses, pero la situación ha dado un vuelco tras el adiós de Zidane. Lo que era negro ha pasado a ser blanco y tanto club como jugador quieren volver a unir sus destinos.



El más llamativo de todos ellos ha sido el centrocampista Leon Goretzka, una de las sensaciones de la Bundesliga y que llegó procedente del Schalke 04 con la carta de libertad en la mano. Renato y Gnabry son los otros dos refuerzos, pero que regresan al Bayern Munich al terminar su periodo de préstamo.



Sorprende los pocos movimientos que ha llevado a cabo el Bayern cuando suele ser uno de los clubes que más agita el mercado. Los bávaros necesitan se refuerzos.