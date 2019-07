Se 'baja' del avión: Isco no viajará con el resto del plantel del Madrid a la pretemporada en Canadá

El nuevo Real Madrid echó a andar a primera hora de la mañana de este lunes, con los controles médicos a los primeros jugadores en regresar de sus vacaciones, tras mes y medio de desconexión, con el galés Gareth Bale siendo centro de atención en la vuelta con su futuro en el aire. Pero no ha sido la única sorpresa en la 'Casa Blanca', pues Isco también ha 'dado la hora'.

Según adelanta 'Libertad Digital', el malagueño no subirá al avión junto al resto del plantel, que viajará el martes rumbo a Montreal, en Canadá, donde el Madrid de Zidane continuará la pretemporada. La razón, el mediocampista está a punto de convertirse en padre por segunda vez, y ha llegado a un acuerdo con el entrenador francés para no viajar.



Sara Sálamo, su pareja está esperando un hijo suyo y lo tendrá inminentemente, y la considerable distancia entre Madrid y Montreal no le permitiría estar presente en este nuevo paso importante y crucial, y que desde luego Isco no quiere perderse.



Isco se quedará en Valdebebas trabajando duro en cuestiones físicas y en solitario, al igual que sus compañeros, y se incorporará al resto de sus compañeros cuando ya sea padre.

Así será el calendario de la pretemporada del Madrid:



Internacional Champions Cup:



Real Madrid vs Bayern Munich - 20 de julio

Real Madrid vs Arsenal - 23 de julio

Real Madrid vs Atlético de Madrid - 27 de julio



Audi Cup:

​

(Semifinal) Real Madrid vs Tottenham - 30 de julio

​

Y en caso de ganar, se mediría en la final ante el vencedor del duelo entre el Bayern Munich y Fenerbahçe

