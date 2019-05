Su mina de oro: revelan el monto que pide el Madrid a la Juventus por el fichaje de Isco

Es una de las grandes interrogantes del mercado de fichajes, no solo del Real Madrid : ¿saldrá Isco del Bernabéu? No solo en la capital española están atentos al desenlace del mediocampista malagueño, sino también en las principales Ligas de Europa, en especial en Italia, donde la Juventus no se rinde en su deseo de contar con el futbolista de 27 años para la próxima temporada.

En principio, Zidane sí contará con Isco, aunque los posibles arribos de Pogba, Eriksen y el casi seguro fichaje de Hazard, han hecho temblar el suelo de Alarcón, quien sabe tendrá mucha más pelea por un lugar en el equipo titular, y por ello se estaría planteando dejar la 'Casa Blanca' tras seis temporadas.



Real Madrid no le pondría muchas trabas, sin embargo tampoco quiere dejarlo ir tan fácil, y en Italia afirman que Florentino Pérez ha puesto un precio mínimo de 70 millones de euros para dejar ir a Isco.

Su situación en el Madrid

Según 'Jugones', Zidane se reunió con Isco para explicarle cuál es el plan particular que tiene con él. El técnico francés le manifestó que lo tiene en cuenta, aunque a la expectativa. Le comentó que será suplente, apuntó el citado medio.



Isco, frente a este panorama, aceptó la decisión de su entrenador en el Real Madrid. Sin embargo, las intenciones de la Juventus de ficharlo cambiaría todo en Valvedebebas, donde buscan hacer caja con el traspaso.

