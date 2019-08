Se cansó de su situación: el último pedido de James Rodríguez al Real Madrid para aclarar su futuro

No soporta más su situación y hará, lo que considera, debió hacer desde que su ficha quedó en manos nuevamente del Real Madrid. James Rodríguez sigue en el limbo. Si bien el colombiano entrena desde hace días como un jugador más de la plantilla de Zinedine Zidane, no pertenece al primer equipo como tal, pues el entrenador francés no cuenta con él.

Su situación es contradictoria, pues si por un lado 'Zizou' no lo tiene en sus planes, por el otro, la directiva blanca no le ha puesto las cosas fáciles para su salida: ha rechazado ofertas importantes del Napoli y del propio Atlético de Madrid.



La lesión de Marco Asensio (que estará entre ocho y nueve meses fuera) le abrió una posibilidad de en el equipo a James, pero el reciente fichaje de Van De Beek lo ha dejado nuevamente en el aire.



Así, y según información de ESPN, el colombiano, ya harto de las idas y vueltas sobre su futuro, ha decidido pedir una cita con Zidane para aclarar de una vez por todas su situación.

En concreto, el mediocampista de 28 años quiere conocer de propia boca del técnico cuáles son sus planes con él y así acabar con la incertidumbre que rodea a su futuro desde que pidió no continuar en el Bayern de Munich. El '10' de Colombia está dispuesto a seguir en el Santiago Bernabéu, pero si Zidane no lo tiene en cuenta, pide que lo dejen ir con el 'Cholo' Simeone.



Mientras todo esto se resuelve, el Real Madrid afrontará el miércoles su penúltimo encuentro amistoso de la pretemporada ante el Red Bull Salzburg, partido en el que podría estar convocado James Rodríguez.



