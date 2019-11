James Rodríguez regresó al Real Madrid esta temporada luego de pasar dos años en Bayern Munich en condición de préstamo. En la tienda bávara ganó títulos como la Bundesliga, pero los alemanas no ejercieron la opción de compra que tenían por el colombiano. Sus primeros partidos en esta campaña con los merengues fueron para el aplauso, pero las lesiones han mermado su desempeño en el equipo de Zinedine Zidane.

También, James Rodríguez se encuentra unos pasos atrás de jugadores como Luka Modric o Toni Kroos para ganarse el titularato en Real Madrid. Es por ello que ante este panorama, Inter de Milán tiene la firme decisión de hacerse con sus servicios. Así lo afirma este sábado el diario español Marca a través de su edición digital.

Y es que el citado medio español menciona que la directiva del Inter de Milán irá con todo para fichar a James, quien tiene contrato en Real Madrid hasta mediados de 2021. La idea es hablar con los merengues en el mercado de fichajes de verano europeo (mitad de 2020) y han separado cerca de 50 millones de euros, afirman.

El Inter no es el único que quiere a James Rodríguez

Hay que tener en cuenta que, según medios del Viejo Continente, Arsenal se acercó hace poco al internacional con la Selección de Colombia para buscar su contratación. No obstante, el ex Porto y AS Mónaco le bajó el pulgar a los ‘gunners’.

Por otra parte, Real Madrid chocó este sábado frente al Alavés por la fecha 15 de LaLiga. James Rodríguez no fue tomado en cuenta debido a que se recupera de un esguince (continúa con su recuperación en la ciudad deportiva Valdebebas).

