¡Patético! Desde la interna del Atlético de Madrid le desean la muerte a Dani Carvajal

Cuando la ficción supera a la realidad. El cruce de tuits que tuvieron Dani Carvajal y el Atlético de Madrid tomó límites insospechados. Incluso, límites que no deberían ni existir tratándose de una rivalidad deportiva. Pero hay quienes no creen en esto último y son capaces de estar de acuerdo con que se le desee la muerte a un futbolista. Como lo hizo nada menos que el jefe de prensa de Diego Simeone.

Resulta que gran parte de la afición 'colchonera' cargó en Twitter contra Carvajal, quien respondió a un provocador mensaje que salió de la cuenta del Atleti tras el triunfo del Real Madrid sobre el Levante. Y uno de los que cargaron contra el lateral español le recordó que hace poco sufrió una dolencia cardíaca que lo tuvo apartado de los terrenos de juego.



"He buscado documentales con la palabra 'corazón' y me sale esto. Espero que en la segunda temporada el protagonista no acabe vivo", señala el tuit, que viene acompañado de un titular de la prensa donde se informó, por entonces, el mal que sufría Carvajal.



Con ese inhumano comentario estuvo de acuerdo José Luis Pasqués, el jefe de prensa del 'Cholo' Simeone, quien le dio 'me gusta' al mensaje de dicha red social.

El polémico tuit al que el jefe de prensa de Simeone le dio 'me gusta'. (Captura) El polémico tuit al que el jefe de prensa de Simeone le dio 'me gusta'. (Captura)

El origen del enfrentamiento

Toda esta lamentable polémica se dio cuando el Atlético de Madrid publicó en Twitter, tas el Real Madrid vs Levante, el siguiente mensaje: "La noche de los Oscars ha arrancado a lo grande. ¿Una película? #LaHistoriaInterminable. Atléticos, ¿cuál elegís vosotros?".



Carvajal, como era de esperarse, salió en defensa de su club minutos después, y respondió: "Os recomiendo la del 'Corazón de la DÉCIMA' y 'UNDÉCIMA'. Yo las tengo hasta en DVD!".



A partir de entonces, una multitud de seguidores del Atleti arremetieron contra Carvajal, al punto de llegar a desearle la muerte.

