Real Madrid frena el fichaje de Jovic: el otro 'galáctico' por el que Florentino Pérez se lanza

Real Madrid tenía prácticamente atado a Luka Jovic como su nuevo delantero para la temporada 2019-20. Sin embargo, Florentino Pérez habría parado todas las negociaciones por el crack serbio luego de las recientes declaraciones de Bobic, director deportivo del Eintracht Frankfurt, que negaba todo tipo de acuerdo con los blancos.



Según el diario español 'Don Balón', Real Madrid habría dado marcha atrás en el interés por Jovic y ahora tendría a otro delantero en la mira. Se trata de Krzysztof Piatek, un goleador que en el mercado de fichajes del verano pasado ya estuvo en la agenda del equipo de Chamartín.

Piatek ya suma 29 goles esta temporada con el AC Milan y podría tomar la decisión de no seguir en el club lombardo si este no clasifica a la Champions League. El polaco busca nuevos desafíos en su carrera y uno de ellos podría estar en el Real Madrid.



Y si de costos hablamos, siempre según la citada fuente, la suerte estaría del lado de Real Madrid ya que Piatek no costaría más de 50 millones de euros. Sin duda, un fichaje bueno, bonito y barato que Florentino Pérez podría sumar a la plantilla para convertirse en el recambio a futuro de Benzema.



"En el caso de Krzysztof, apenas 50 ‘kilos’ serían suficientes. Un precio que ha llamado la atención de Florentino, que prefiere al polaco en el Real Madrid antes que a Jovic, al que ve algo más verde y, además, más caro. Caso abierto", publica la citada fuente.

