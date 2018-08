En los últimos días, hubo un jugador en Real Madrid que se declaró en rebeldía: Mateo Kovacic. Ante la falta de minutos, el ex Inter de Milán habló con la dirigencia y le hizo saber que se quiere marchar del club, aunque sea en condición de cedido. Ahora, resulta que Kiko Casilla se sumaría al volante croata. Tampoco quiere saber nada con la camiseta merengue de cara a la próxima temporada de la Liga Santander.

Según apunta este martes la cadena española Cope, Kiko Casilla le ha anunciado a la directiva del Real Madrid su deseo que le abran la puerta de salida. El citado medio sostiene que al igual que Kovacic, no quiere pasar otra campaña en la banca de suplentes del Estadio Santiago Bernabéu.

Casilla cuenta con la confianza del técnico Julen Lopetegui, pero aún así aguarda cerrar su marcha. Esta decisión no está condicionada a la posible llegada de Thibau Courtois al Madrid; así llegue o no el arquero belga, el ex Espanyol tiene claro que se irá.

"Además, se siente molesto por el hecho desde que ya hace meses siempre se esté hablado de fichar a un nuevo arquero sin que lo tengan en cuenta", es lo que mencionan. De esta manera, le pondría punto y final a su historia con la camiseta blanca.

Como se recuerda, Kiko Casilla llegó al Madrid a mediados de 2015 por 6 millones de euros al Espanyol. Con la camiseta merengue lo ganó casi todo (le faltó la Copa del Rey), aunque nunca tuvo protagonismo de la mano de Rafael Benítez y Zinedine Zidane.