Julen Lopetegui fue presentado este jueves como nuevo entrenador del Real Madrid (reemplaza a Zinedine Zidane, quien se marchó luego de ganar su tercera Champions League consecutiva). Su presentación fue tras la polémica de su despido de la Selección de España, a puertas de la participación de 'La Roja' en Rusia 2018.

El entrenador Julen Lopetegui tiene claro que no negoció bajo la mesa, pero aún así la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) lo destituyó. En su presentación se emocionó y así lo dejó ver en el palco de honor del Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.

"Es un día para estar emocionado. Voy a luchar para estar a la altura del club e incluso para mejorarla. Ayer (por su despido) fue el día más triste de mi vida desde la muerte de mi madre. Hoy es el día más feliz de mi vida", indicó un Lopetegui entre lágrimas.

También fue contundente al hablar respecto a su salida de la selección española. "Yo estoy muy tranquilo por lo que he hecho. Lo bonito fue el respeto y cariño de parte de los jugadores. A última hora me han dejado fuera. Me hubiese gustado que Luis Rubiales (mandamás de la RFEF) haga las cosas de otra manera", sentenció.

Ahora, Julen Lopetegui podrá trabajar con tranquilidad en Real Madrid y planificar la pretemporada. Tiene amistosos confirmados ante Manchester United, Juventus y la Roma por la International Champions Cup. Luego se viene la Supercopa de Europa ante el Atlético.