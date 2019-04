"Hay que ver qué pasa": Keylor Navas no ve claro su futuro en el Madrid y habló de Luca Zidane

Finalmente se refirió al tan escabroso tema de la portería en el Real Madrid. Keylor Navas habló de la competencia que mantiene en el arco con el hijo del técnico Zinedine, Luca Zidane , quien debutó hace unos días como titular en el Bernabéu por LaLiga Santander.



" Son decisiones que toma el cuerpo técnico y nosotros las apoyamos. Luca es un gran portero, ha demostrado que está donde está porque se lo ha ganado y nadie le ha regalado nada", explicó en declaraciones a los medios.



"Mucha gente trata de juzgar que sea el hijo del míster y no juzgar el partido que hizo. Fue un partido que se adaptó totalmente a lo que el Madrid necesita. Es joven tiene mucho recorrido, mucho que aprender; pero hay que juzgarlo por lo que hace dentro de la cancha", añadió.



El costarricense realizó estas declaraciones tras la derrota sufrida en el estadio del Valencia y admitió que es "un momento complicado" y que espera que el equipo aprenda "de todos los errores que hemos cometido este año para que los siguientes sean diferentes".



Respecto al partido dijo que "el equipo no jugo del todo mal. Nos faltó un poco de profundidad pero se debió a que estaban muy bien parados atrás, buscamos algún agujero pero fue complicado".



Sobre su futuro apuntó que "siempre voy a tratar de convencer al míster de que puedo jugar; pero lo que él piense sólo lo sabe él, tengo contrato y quiero estar aquí pero hay que ver qué pasa".



"Si me dice 'váyase' qué le voy a hacer. Pero mi presente es el Real Madrid y voy a seguir luchando por esta camiseta", concluyó. EFE

