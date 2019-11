Real Madrid, desde hace poco más de un año, ha tenido siempre en mente hacerse con los servicios de Kylian Mbappé. Y es que el delantero francés no se cansa de hacer goles y su capacidad para zafar la marca de rivales a punta de velocidad es única. Sin embargo, cuando el presidente Florentino Pérez puso 180 millones de euros sobre la mesa, en la tienda del PSG le respondieron con un contundente “no”.

Ahora, en los últimos días, a Kylian Mbappé se le ha vinculado con la camiseta del Liverpool para la próxima temporada y con ello dejaría en nada la intención del Real Madrid en contar con sus servicios. Previo al partidazo ante Manchester City de este domingo por la Premier League, el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, fue consultado respecto a la posibilidad de tenerlo en su plantel.

“No hay la más mínima oportunidad. Desde el punto de vista deportivo, no veo ninguna razón para no contratarlo. Es un grandísimo jugador, pero esto también pasa por el dinero. No hay manera. Absolutamente no veo ninguna posibilidad al respecto”, sostuvo Klopp respecto a Mbappé.

Los millones son un problema para poder fichar a Mbappé

Es más, el ex DT del Borussia Dortmund tiene claro que ningún equipo del mundo puede, por el momento, fichar el popular ‘Donatello’ y campeón del Mundial Rusia 2018 con la Selección de Francia. “No veo a ningún equipo que lo pueda sacar del PSG. Esto es así”, añadió.

De otro lado, el primer equipo del Real Madrid tiene este sábado un clave duelo frente al Eibar en el Estadio Municipal de Ipurúa en el marco de la fecha 13 de LaLiga Santander. Con una victoria se podría poner como líder en solitario del campeonato, aunque también depende de lo que haga el Barcelona frente al Celta de Vigo.

