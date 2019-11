La ilusión del madridismo en el mercado veraniego se instaló en la posible llegada de Neymar. El crack brasileño no quería continuar en PSG y no le cerró las puertas a Real Madrid, pero los parisinos pedían más de 200 ‘kilos’, una cifra imposible de costear. Por aquellas semanas, Rodrygo tenía apenas algunos partidos con el club en pretemporada y no estaba en la órbita de aficionado merengue.

Hoy, el jugador de 18 años ilusiona al madridismo tras marcar cuatro goles y meter una asistencia en seis partidos, logrando la titularidad en el cuadro de Zidane. Ya muchos lo tildan de crack y, en medio de esa algarabía, comenzó a circular una imagen de Rodrygo en sus inicios, posando con su ídolo y quien pudo ser su compañero de equipo, Neymar.

Neymar y Rodrygo en Santos, año 2011. (Agencias)

Rodrygo llegó a Santos en el 2011, con apenas diez años. Comenzó su carrera en las inferiores del club paulista cuando Neymar ya tenía dos temporadas como profesional y demostraba la gran calidad que lo llevaría a estar en el bombo de los mejores equipos del mundo -y ser fichado por Barcelona posteriormente-.

En aquel año, Neymar lograría ganar la Copa Libertadores con Santos, exhibiendo lo mejor de su fútbol y siendo vital para la consecución del último título continental que ha ganado este equipo brasileño. Neymar enamoraría al mundo entero, y también a un pequeño hincha que poco a poco se volvió crack.

Rodrygo comenzó a demostrar lo mejor de su fútbol desde el 2017, cuando debutó con el primer equipo de Santos. Apenas algunos meses después, ya el Real Madrid lo ficharía para que llegue en la siguiente temporada. No iban a dejar que les pase lo mismo con Neymar, por quien fueron cuando era juvenil y hasta lo invitaron a España, pero no terminaron convenciendo ni a los directivos brasileños, ni al padre del jugador, que después lo colocarían en Barcelona.

► “Ni se hablan en los entrenamientos”: revelan los detalles de la mala relación entre Messi y Griezmann

► Lluvia de millones: Mbappé, Rodrygo y los jugadores más valiosos nacidos entre 1998 y 2001 [FOTOS]

► Confirmado: Luis Suárez jugará en la MLS cuando termine contrato con el FC Barcelona

► “Leonardo dice lo que quiere y yo también”: Real Madrid y PSG entre dimes y diretes por el fichaje de Mbappé