Real Madrid sonríe con Santiago Solari. El caso de Julen Lopetegui ha quedado en el olvido tras los triunfos del ‘Indiecito’ al mando de los madridistas. Si luego de su despido, algunos futbolistas respaldaron al técnico vasco, otros han salido a la palestra para asegurar que su salida le ha hecho bien al plantel, más allá de los resultados que se encuentra teniendo el equipo en la actualidad, con triunfos tanto en LaLiga como en la Champions League.



El primero en salir a hablar ha salido Dani Ceballos, el mediocampista centro del Real Madrid. Y, más allá de hablar del técnico, se refirió a su no inclusión en el partido en el Bernabéu frente al Viktoria Plzen. “No me lo esperaba”, dijo en andaluz de aquella decisión, que supuso la única exclusión de Ceballos de una convocatoria en la ‘era Lopetegui’.



Ceballos reveló que “hablé con él, pero era una decisión suya”. Tras estas palabras, recordó que “Julen me dio minutos después de no jugar mucho pero creo que el cambio de entrenador nos ha venido bien”. “Después del partido ante el Barça tocamos fondo, anímicamente estábamos muy mal. Solari ha sido muy claro conmigo, me dijo que todos tenemos que sumar. Ha sabido darle la vuelta a la situación, estamos muy contentos con él”, concluyó el ‘24’ del Real Madrid. Cambios en el equipo madridista.



Cuando el Real Madrid visite al Celta de Vigo este domingo, el técnico interino Santiago Solari dispondrá su última oportunidad para convencer al club de que debe quedarse con el puesto.



Solari ha guiado al equipo a tres triunfos desde fue llamado del Castila, la filial juvenil del Madrid, para reemplazar a Julen Lopetegui tras una racha de malos resultados que se coronó con la goleada 5-1 que sufrieron ante el Barcelona.