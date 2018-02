Real Madrid le pone precio a Marco Asensio: una cifra que nadie pagaría por un futbolista

Tiene 22 años y es considerado el futuro del Real Madrid. Marco Asensio inició esta temporada al Santiago Bernabéu como un extremo indiscutible que ponía en peligro la presencia de Gareth Bale. Sin embargo, conforme fueron pasando los partidos, Zidane prefirió mandarlo al banco para no llenarlo de responsabilidades tras el irregular momento madridista. Con los resultados en Liga como Copa del Rey, llegaron las críticas, pero el triunfo sobre el PSG, vinieron los elogios para un jugador que inyectó otro juego en los minutos finales en el partido de ida. Asensio es el futuro y en Inglaterra lo pretendieron en el verano.



De acuerdo a una información de medios españoles, Florentino Pérez recibió una oferta de 150 millones de euros por Marco Asensio, a lo que el presidente del Real Madrid remitió una respuesta: 700 millones de euros. Impagable por cualquier equipo del mundo, puesto que se trata de su cláusula de rescisión en el cuadro madridista. En otras palabras, no está en venta.



Quizá no sepan que habla mucho con el mallorquín, conversaciones privadas que no trascienden pero que el técnico mantiene con Marco porque sabe que llegará a ser un número 1. La zurda de Asensio le tiene maravillado. “Paciencia, Marco”. Es lo único que le pide Zidane. Paciencia. Porque el Real Madrid no es sólo un equipo de fútbol es también una multinacional.



Así que ni Chelsea ni Tottenham pueden soñar con el jugador mallorquín porque el ´único objetivo que tiene Marco Asensio es el Real Madrid. Le ayuda Cristiano Ronaldo, que le mima en el vestuario, que está pendiente de él, que sabe ver su calidad.