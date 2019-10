Es la promesa del arco del Madrid, no juega cedido y pagan plata al Real por no cumplir con el contrato

Llegó al Real Madrid a cambio de 8.5 millones de euros. Si Thibaut Courtois se vestía de blanco en la temporada pasada, también lo hacía Andriy Lunin , el portero ucraniano de 20 años que firmaba con Florentino Pérez con un contrato de seis años. Ahora, luego de un año, el golero pasa más tiempo sentado en el banquillo que jugando en LaLiga. Lunin concedió una entrevista a Football Hub, en donde conversó sobre su realidad en el fútbol de España.



“Algo se redactó en mi contrato con el Leganés sobre minutos en el club, pero no sé exactamente el qué. Sí sé que el Leganés pagó una multa al Real Madrid, es necesario trabajar y los esfuerzos siempre serán recompensados”, declaró el ucraniano, quien solo jugó siete partidos con el Leganés en la temporada pasada, encajando siete tantos en su arco.



El caso de Keylor Navas

Ahora, cedido en Valladolid de Ronaldo, Lunin ni siquiera juega un solo minuto, por lo que le incomoda la situación vivida con Keylor Navas. “Nadie sabía que Keylor se iría del Real Madrid, sino habría tenido la oportunidad de quedarme en el equipo”, confesó el actual futbolista madridista, quien tiene contrato con el cuadro blanco hasta el 2024.



No obstante, no tiene rencores con el costarricense, sino todo lo contrario. "La actitud de Keylor me ayudó a sentirme más cómodo en el equipo. Allí en el almuerzo, en la cena, caminando juntos hablábamos y eso me ayudaba. En los entrenamientos también se acercaba y me preguntaba por mi situación, estoy muy satisfecho por los gestos que tuvo conmigo".



Andriy Lunin espera su sitio en el fútbol de Europa. Sino le toca ser en el Valladolid, será en otra institución que le dé la chance de mostrar todas sus cualidades.



