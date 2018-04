Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid , no ocultó que el delantero francés Karim Benzema "tiene un bloqueo" con el gol, pero se mostró convencido de que "dentro de poco" lo solucionará y aportará tantos a su equipo.



"Todos conocemos la calidad de Karim y todo lo que puede aportar a la fluidez del equipo, con respecto a eso no hay ningún problema ni estamos preocupados. Conocemos sus cualidades. Respecto a los goles, tiene que marcarlos y lo sabe. Aunque sepa hacer otra cosa como asociarse y combinar con los demás, tiene que marcar", aseguró Zidane preguntado por el momento sin gol de Benzema.



"Dije que sufría y que no está contento cuando falla sus oportunidades pero la solución es simple, continuar trabajando. Tiene un bloqueo. El equipo tuvo uno general al principio de temporada, pero seguimos trabajando y es lo mismo individualmente para todos los jugadores. Tiene que trabajar para aportar más y marcar. Estoy seguro que lo hará dentro de poco", añadió.



Zidane aseguró que no cree que "peligre" la continuidad de Benzema en el Real Madrid la próxima temporada, ni la del galés Gareth Bale. Defendió el trabajo de ambos en los entrenamientos y valoró el momento de otros compañeros para que les hayan quitado la titularidad indiscutible.



"Estamos todos en un mismo equipo, necesitamos a todos y no les veo tristes. Están entrenando bien, claro que a los dos les gustaría meter más goles pero a parte de eso todo están trabajando bien. Como siempre pasa en un equipo hay momentos de forma de otros jugadores y es lo que estamos viviendo. En este club hay jugadores muy buenos y tengo que siempre valorar", sentenció.



Fuente: EFE