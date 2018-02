Hace un par de temporadas, uno de los fichajes por el que Real Madrid suspiraba era Paul Pogba. Brillaba en la Juventus y se había convertido en la obsesión de Florentino Pérez, sin embargo, el crack francés prefirió los millones del Manchester United y el supuesto protagonismo que iba a tener con Jose Mourinho.



Pasaron dos temporadas desde que Pogba llegó a Old Trafford y nada le ha salido como planeaba. No pasa por su mejor momento y en Inglaterra apuntan que busca un cambio de aires. En concreto, el francés ahora sí estaría interesado en llegar al Santiago Bernabéu.



Según publica el diario catalán 'Sport' este sábado, semejante noticia ha llegado hasta las oficinas del Real Madrid y no han tardado en dar una respuesta. Al menos por el momento, Paul Pogba no es prioridad para Florentino Pérez. Tiene una ficha muy alta y un jugador de su posición no es lo que anda buscando.

La citada fuente agrega que el Real Madrid no se plantea pagar por Paul Pogba los 120 millones que desembolsó el Manchester United hace dos temporadas. En concreto, Florentino Pérez busca más un delantero que cure la falta de gol en el equipo. El perfil de Paul no es necesario ahora.