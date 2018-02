En Inglaterra dicen que es el nuevo Messi, pero no habría que exagerados con un gran talento que se ha ganado su propio nombre en el fútbol internacional. Visto como una gran promesa desde sus inicios en el Chelsea, Salah , el ahora delantero del Liverpool, ha ganado la madurez a los 25 años, al punto que medios españoles confirman que Florentino Pérez lo tiene en cuenta para el Real Madrid. Si no es Neymar, todo haría indicar que el delantero egipcio sería el tapado de los directivos madridistas de cara a la próxima temporada. Es él o nadie en los últimos días.



¿De acuerdo estaríamos hablando? Si bien no se ha confirmado la oferta por él, el precio no bajaría de los 100 millones de euros. Si Coutinho se fue por 160 millones, ¿por qué el mejor jugador en la actualidad para Klopp se iría por una cifra mejor? El mercado ahora paga esas cifras y si Florentino desea un jugador de calidad, solo tendrá que sacar la chequera para pagar lo que piden los directivos en Anfield Road. Así es la historia en estos momentos.



De acuerdo a informaciones de diarios en España, Coutinho habría revelado al círculo interno del Barcelona, la posibilidad de que Salah se vista de blanco en la próxima temporada.



Phil Babb, un ex gran jugador del Liverpool, habló sobre el interés del Real Madrid en Salah, delantero egipcio de la Roma que este verano se convirtió en ‘Red’ por cerca de 40 millones de euros. Babb considera que Salah se ha revalorizado mucho y es uno de los mejores jugadores de la Premier League. Tal es así que el Real Madrid, entre otros, le tiene en su agenda. Para él, su precio no baja de los 110 millones. Por algo, es el goleador de la liga inglesa.