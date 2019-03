Ganó Solari, pero si llega a Mourinho: las cuatro bajas que pide ‘Mou’ en Real Madrid

Solari tiene los días contados en el Real Madrid. Aún queda la duda si será sacado del club el lunes o al final de la temporada. En la directiva de los madridistas hay mucha incertidumbre si el ‘Indiecito’ puede ser capaz de clasificar al club a la próxima Champions League, en donde debe quedar entre los cuatro primeros de LaLiga. En José Zorrilla, el técnico argentino se encuentra al lado de sus dirigidos y Florentino Pérez, mientras que parte de la directiva se encuentra en la capital analizando la situación del entrenador. ¿Se va o no se marcha?



Mientras se mira el factor Solari para el resto de la temporada, José Mourinho aparece como una de las dos posibilidades para lo que resta del 2018-2019. El portugués ya tiene preparada una guillotina para cuatro jugadores del actual plantel: Sergio Ramos, Marcelo, Karim Benzema y Gareth Bale. Todos no se encuentran en los planes de ‘Mou’. Con los tres primeros no hay buena relación cuando el luso estuvo al mando, mientras que con el galés el tema va por rendimiento: no juega bien y prefiere vendérsele a un equipo de la Premier League.



Santiago Solari ha cosechado tres puntos en Zorrilla, por lo que podría quedar – al menos – hasta el final de temporada. Luego de la eliminación de la Copa del Rey y la Champions League, el técnico argentino vuelve a ganar y mantiene – por este domingo – el cargo liguero.



Real Madrid debe quedar entre los cuatro primeros de LaLiga y, por ahora, mantiene algo que se ha convertido en un objetivo: ganar y ganar solo queda por ahora. Será una temporada con un único título: el del Mundial de Clubes. Solari se encuentra casi ‘out’.



