Entró en el segundo tiempo y salió del campo de juego apenas 30 minutos. ¿Lesión? Nada que ver. ¿Rendimiento y funcionamiento táctico? Totalmente. Martin Odegaard regresó de su cesión del Heerenveen de Holanda para unirse a la pretemporada del Real Madrid en Estados Unidos y todo parece que no se encuentra encaminado. Lopetegui le dará chances, pero no parece tenerlo en cuenta luego de lo visto en la International Champions Cup.



El nuevo entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, contó con Odegaard como pieza de recambio, a lo que lo sustituyó – minutos después – por Toni Kroos. El noruego no desentonó en ningún momento del duelo ante el cuadro de José Mourinho y decidió retirarlo para ver si la institución madridista podía igualarle el partido a los de ‘Mou’. No fue así al final.



A priori, Real Madrid no ha reportado ningún problema físico del jugador, por lo que el mensaje de Lopetegui hacia Odegaard es claro: no tiene hueco en el equipo y tendrá que hacer las maletas. No entrará en la primera plantilla de cara a la próxima temporada.



Real Madrid enfrentará el sábado (5:05 p.m. hora peruana) a la Juventus, quien no contará con la presencia de Cristiano Ronaldo. El delantero se encuentra con la pretemporada con el resto de jugadores mundialistas en Turín. El portugués tendrá que esperar para ver a su ex.