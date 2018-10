Real Madrid no vive uno de sus mejores momentos. Los dirigidos por Julen Lopetegui perdieron el último martes ante el CSKA Moscú por Champions League y llevan tres partidos consecutivos sin anotar. Las decisiciones del entrenador no han sido las mejores, generando desazón en algunos jugadores.

Varios futbolistas no están felices debido a que no entienden los dictámenes que ha tomado Lopetegui. El apoyo continúa, pero si no salen rápido de la incómoda situación en la que se encuentran, esto puede cambiar.

Marcelo, Modric, Bale, Keylor y Mariano son los más incómodos. El primero de ellos ya mostró su disconformidad luego de ser cambiado ante Girona a pesar de estar haciendo un mal partido. Lo mismo que le pasó a Bale en los primeros encuentros de Liga en los que fue siempre sustituido, lo que no gustó en absoluto al galés.

Keylor aun no entiende su suplencia ante la llegada de Courtois. Acepta la competencia pero sus actuaciones lo hacen dudar sobre la posibilidad que él sea el titular en Champions League y el belga en LaLiga.

Mariano no entiende que Benzema juegue a pesar de sus pobres actuaciones y falta de gol. Lo mismo con Vinicius Jr. que no deja pasar que aún continúe en la Segunda B y no en el primer equio. Lopetegui prefiere esperar.



"Un entrenador asume todo y es el responsable de todo lo malo, de lo bueno nunca. Así es nuestra profesión. Lo asumimos con naturalidad, somos conscientes de cómo funciona esto. Tranquilidad y normalidad", aseguró en rueda de prensa.



Lopetegui se mostró comprensivo con la crítica, consciente del cargo que ocupa, y aseguró que centra sus esfuerzos en mejorar las cosas que no le han gustado de su equipo.