Luca Zidane, a sola una suspensión de ser el portero titular de Santiago Solari

Real Madrid está a una lesión o una expulsión de Thibaut Courtois de que Luca Zidane sea su portero titular en la presente campaña. Así de impredecible es el destino para el hijo de Zidane. El portero estuvo buscando equipo, mientras el cuerpo técnico de Julen Lopetegui no contaba nada con él. Y hoy, tras media temporada, se mantiene en la disciplina del primer equipo como mínimo hasta que Keylor Navas se recupere de su lesión.



El segundo hijo de Zidane ya se sentó en el banquillo en el partido en Butarque por la lesión de Courtois y tras la marcha de un Kiko Casilla, que ya ha jugado con el Leeds de Bielsa. A partir de este momento, el hueco dejado más Keylor ha situado a Luca como segundo portero del Real Madrid del ‘Indiecito’ Solari, cuyo trato con el portero es muy distinto al de Julen.



Luca Zidane no se sentía nada cómodo con el anterior cuerpo técnico. Si bien es cierto que eran cuatro porteros, Luca estaba prácticamente fuera en las prácticas. ¿Cómo así? Hasta prefirió trabajar en el día a día con Solari en el Real Madrid Castilla en lugar de entrenarse con el primer equipo. Empezada la temporada, Luca dejó de aparecer y empezó a ubicarse con el vestuario del filial, con el que volvió a ser indiscutible muy por delante de Belman y Moha.



Ahora, y como son las cosas, en el Real Madrid no quieren arriesgarse a que sufra un contratiempo y perderle si es que Courtois se lesiona. Protección absoluta para Luca, recuperado para el primer equipo cuando hace meses su continuidad estaba casi descartada.