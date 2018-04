El Real Madrid venció este domingo al Málaga por la Liga Santander, pero eso quedó de lado, pues los blancos volvieron a ser consultados por el polémico duelo del miércoles ante la Juventus. En especial, el protagonista en esa acción, Lucas Vázquez , quien recordó la jugada con Benatia y le dejó un recado a Gianluigi Buffon.

Sobre las varias declaraciones que ha otorgado ' Gigi ' en cuanto a la jugada puntual en el Bernabéu, el mediocampista del Madrid no tuvo reparos en dejarle un duro recado: "Ya es mayorcito para saber lo que tiene que decir".



Lucas no se hace más lío, y para él la acción de Benatia fue penal.



"Se le está dando muchas vueltas a una cosa que es así y no hay más", apuntó. "Se está discutiendo más el penal en España que en Italia", agregó. Además, dijo estar tranquilo pues "son cosas del fútbol".



Pero para el volante de 26 años hay más detrás de las distintas reacciones sobre la falta que terminó por darle el pase a semifinales a los de Zidane: envidia.



"Fastidia ver que hemos llegado ocho veces seguidas a semifinales, eso crea una envidia con la que tenemos que aprender a vivir. Hay mucha gente que se alegra de nuestros males", afirmó.