Sigue la purga: Zidane lo 'borró' del primer equipo y Real Madrid lo dejará ir por apenas 32 'palos'

Sigue la 'Operación salida'. Si hay un equipo en todo Europa que se ha movido más en este mercado de fichajes ese el Real Madrid. La interna del conjunto 'merengue' no ha sabido de descansos en estas últimas semanas y continúa trabajan tanto en las altas como en las bajas de la plantilla esta temporada. En este sentido, uno de los candidatos a dejar la capital española es el canterano Lucas Vázquez. Él quiere salir y desde el Santiago Bernabéu quieren ayudarlo a que salga. Eso sí, la oferta deberá ser buena.

Según una última información del portal web de 'Don Balón', el Real Madrid estaría pensando seriamente en aceptar la oferta de 32 millones de euros por Lucas Vázquez que se plantea poner sobre la mesa el Arsenal inglés, pues los 'Gunners' de Unai Emery están en busca de un extremo que compita por ser titular contra Alex Iwobi y Henrikh Mkhitaryan. No obstante, valgan verdades, al español no le faltan 'novias'. Valencia, Sevilla y Crystal Palace también se fijan en él y podrían ofertar en cualquier momento.

Lucas Vázquez es uno de lo que puede quedar libre en el Bernabéu en este mercado de fichajes. Zinedine Zidane no cuenta con él, y tiene muy pocas opciones de ser titular. Es, más bien, una pieza de recambio con una que otra garantía. Pero, como era de suponerse, ese rol no le gustaría del todo al gallego que solo piensa en jugar y ser titular en donde lo haga.

Pero la última campaña no fue la mejor para él. De hecho, no fue buena para el Real Madrid en general, pero entre lesiones y pocas oportunidades, Lucas Vázquez prácticamente pasó desapercibido. Sin embargo, la intención del jugador no será la de moverse del Bernabéu, pero solo el transcurso de la pretemporada (que ya tiene calendario definido) decidirá el futuro del extremo de 28 años.



