Se quedó helado con pregunta: Lucas plantó a un reportero tras atrevida crítica a su juego [VIDEO]

Tras la victoria del Real Madrid ante Osasuna, Lucas Vázquez ha sido víctima de una incómoda pregunta que le han hecho desde el canal Movistar. Un reportero ha criticado su estado de forma, lo que ha provocado que el volante merengue lo deje con el micrófono en la mano.



"¿Que te pasa Lucas, que no te acaban de salir las cosas?", le preguntaron al jugador del Real Madrid. "Yo contento, por jugar, disfrutar y hacer lo que me gusta", respondió el ex del Espanyol con evidente incomodidad para salir huyendo al vestuario.

En una de las preguntas post partido, Lucas Vázquez fue cuestionado por su rendimiento en Real Madrid.

Sobre Vinicius y Rodrygo

"Muy contentos por Vinícius, es un chico increíble que trabaja como el que más y muy contento con él y con su gol. Muy contentos por los dos fichajes que hizo el club, con tranquilidad irán evolucionando. Serán dos cracks, tienen condiciones", dijo.



Asimismo, habló sobre las rotaciones de su entrenador, Zinedine Zidane, y se mostró contento por la decisión del técnico francés: ""El mister, en toda su trayectoria viene contando con todos los miembros de la plantilla. Este año va a ser igual y contentos por esa filosofía. Las victorias se consiguen con la unidad de todo el grupo. Trabajaremos para ello", declaró.



