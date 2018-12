El mejor jugador del mundo en la actualidad dijo 'basta'. Diego Simeone insinuó que los jugadores de Real Madrid son favorecidos con los premios individuales que se entregan anualmente y, de paso, minimizó la victoria de Luka Modric en el Balón de Oro 2018.



Ante esto Luka Modric , cansado de los constantes ataque del Diego Simeone, respondió sin pelos en la lengua el entrenador de Atlético de Madrid. El jugador se refirió a las declaraciones del técnico en una entrevista con el diario croata Sportske Novosti.

"Estoy totalmente de acuerdo en que Simeone defienda que su jugador (Antoine Griezmann) es el mejor, pero no tiene la necesidad constante de menoscabar al Real Madrid y a sus jugadores", indicó Modric al citado medio.

"Aprovecha cualquier oportunidad para insinuar situaciones que no son reales para explicar los triunfos del Madrid", agrega el ganador de The Best, entregado por FIFA, así como el Balón de Oro del Mundial y el mejor de UEFA.

"Tengo un gran respeto por Simeone y todo lo que ha hecho con el Atlético, tengo un gran respeto por sus jugadores, sus aficionados y el gran club que es el Atlético. Cuando nos han ganado les hemos felicitado sinceramente y aceptamos la derrota con deportividad", reconoció Modric.