¡Exige respeto! El mensaje de Luka Modric a los hinchas sobre el 'Caso Bale' en el Real Madrid

Todos para uno, uno para todos. Luka Modric , el mejor amigo de Gareth Bale en la plantilla del Real Madrid , no ve la salida del galés cercana y pidió a los aficionados del Santiago Bernabéu que lo silban, que tengan memoria y no olviden "lo que ha hecho por el club".



Después de ser silbado en los dos partidos ante el Barcelona, especialmente en el liguero cuando fue sustituido, Modric pidió más respeto para Bale y defiende la figura del galés, que - valgan verdades - no atraviesa por su mejor momento en el club.

"Gareth está bien, aunque cada jugador hay momentos de su carrera en los que no siente lo mejor, nos pasa a todos. Pero tiene que seguir, lo veo feliz, con ganas para dar lo que conocemos de él", manifestó el último Balón de Oro en rueda de prensa.

Modric sobre Bale: "Se olvida muy fácil todo lo que ha dado por el club, aunque no esté en su mejor momento. No veo esto su fin aquí" pic.twitter.com/wUznIyv7js — MARCA (@marca) 4 de marzo de 2019

"No podemos olvidar lo que ha hecho por este club, parece que se olvida todo muy fácil y no se puede hacer aunque ahora parezca que no está en su mejor momento de forma. Tiene ganas, trabaja y quiere que vuelva el Gareth de siempre para ayudar al equipo", añadió.



Para Modric el rendimiento irregular de Bale no está acercando su salida del Real Madrid a final de temporada. "No veo que se acerque su fin", dijo. "En mi opinión tiene mucho que dar al equipo y lo va a hacer a base de trabajo, es la única manera"

