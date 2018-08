El Real Madrid está en alerta roja ante la fuga de sus figuras. A la salida de Cristiano Ronaldo se sumó el deseo de Modric de marcharse al Inter de Milán, y para colmo de males, Marcelo podría seguir ese camino. El brasileño aún no se presenta a la pretemporada de los blancos y aumenta los rumores de los posibles 'coqueteos' con la Juventus.

Este viernes se presentó en Valdebebas Casemiro, quien debió llegar junto al lateral zurdo, pero para sorpresa de todos, éste último no se presentó en la Ciudad Deportiva de la 'Casa Blanca'. El motivo de los días extras de vacaciones que se está tomando sería que aún no se encuentra del todo recuperado del espasmo en la columna que sufrió durante el Mundial de Rusia 2018, y que ha preferido tratarlo por su cuenta.



La noticia no ha caído nada bien en Estados Unidos donde está Julen Lopetegui con el equipo participando por la International Cup, pues el entrenador quiere contar ya con la totalidad de su plantel para la Supercopa de España, ante el Atlético de Madrid, la próxima semana.



Sin embargo, es un secreto a voces que Marcelo es tentado por la Juventus, que busca reencontrar al brasileño con su gran amigo Cristiano Ronaldo. El cuadro bianconero le habría ofrecido una mejora salarial y un contrato por cuatro temporadas.



El brasileño no vería con malos ojos defender a la 'Juve' y encarar la recta final de su carrera (tiene 30 años) cambiando de aires y objetivos. Los próximos días serán claves para determinar el futuro de uno de los capitanes del Madrid, que llegó al club cuando tenía solo 18 años de edad.