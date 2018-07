Si tuvo o no que ver con su sorpresiva salida, sólo él y Florentino Pérez lo saben. Pero lo cierto es que con el pasar de las semanas probablemente saldrán a la luz más pistas sobre por qué Zidane renunció al Real Madrid . ¿Tuvo que ver la planificación de los fichajes? Desde Brasil han revelado el que pudo haber sido un motivo: Neymar .

El periodista brasileño André Rizek arrojó luz en Sport TV, reveló una información que llegó a través de una fuente cercana a Zidane, y afirmó que el entrenador francés, semanas antes de dejar el cargo, no quiso fichar al delantero del PSG porque ocupa la misma zona que Marcelo : la banda izquierda.



"He tenido una información hoy de un amigo de Zidane que tuvo una cena con él en Madrid poco antes de que abandonara el club blanco. En aquel encuentro Zidane opinó sobre la posible llegada de Neymar. Ese amigo de Zidane me dijo que al francés no le gustaba la idea porque entendía que Marcelo y Neymar no podían jugar juntos, excepto frente a equipos pequeños. Zidane entendía que ellos ocupaban la misma franja de campo y no veía con buenos ojos el fichaje de Neymar", reveló el periodista este domingo.



Y claro, tres semanas después de aquella conversación, Zidane presentó su renuncia como técnico del Madrid . Más allá de los motivos personales o laborales, al parecer la planificación de refuerzos, con el nombre de Neymar como prioridad, lo llevó a dar un paso al lado. El brasileño era el gran candidato de Florentino para reemplazar a Cristiano , quien ya había comunicado hace meses su decisión de marcharse.



Curiosamente, el pasado viernes, el Real Madrid emitió un comunicado en el que aclara que no tiene previsto fichar al delantero brasileño, al menos por el momento.