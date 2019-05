Lo quiere con él: Simeone le puso la mira a uno de los 'descartados' de Zidane

Se muda al vecino. Prácticamente en la rampa de salida del Bernabéu, el futuro de Marcos Llorente seguiría en Madrid, pero no más en la 'Casa Blanca', sino nada menos que en el Wanda Metropolitano con el Atlético y Simeone. Los 'colchoneros' no han perdido de vista al mediocampista de 24 años, quien no está en los planes de Zinedine Zidane.

Si ya esta temporada se le presentó difícil en cuanto a la lucha por un puesto, el regreso del técnico francés prácticamente sepultó sus chances de hacerse un 'hueco'. Más aún cuando cada semana no se hace más que hablar de Paul Pogba o Eriksen como posibles refuerzos en la medular del Madrid.



Es así que Llorente está viviendo sus últimos días como jugador 'blanco', al menos por ahora, y su posible destino, según adelanta el diario 'As' de España, estaría en la vereda de al frente de Madrid.



El centrocampista es del gusto de Simeone, quien pidió al Atlético ficharlo hace dos años pero no tuvo éxito, pues por entonces el Madrid exigió el pago de la cláusula: 200 millones de euros.



Sin embargo, las condiciones han cambiado. Marcos Llorente no está en los planes de Zidane y saldrá en el próximo mercado de fichajes y el Atleti estará más que atento, más si finalmente Rodrigo termina marchándose al Manchester City.

