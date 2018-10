Los últimos resultados del Real Madrid , tanto en Liga como en Champions League, ya deja ver algunas pequeñas 'rebeldías' en el vestuario para Julen Lopetegui. Y una de ellas viene del último fichaje de esta temporada: Mariano Díaz. El nuevo '7' de los 'blancos' exige más minutos ante la evidente falta de gol del elenco madridista.

El Madrid no encontró puerta en los últimos tres encuentros: cayó 0-3 ante Sevilla e igualó sin goles frente al Atlético de Madrid por La Liga; mientras que el martes por Champions League perdió ante el CSKA por 1-0. Números que desde luego preocupan tanto al equipo como la afición, que también reclama más minutos para Mariano.



Y según José Luis Sánchez en La Sexta, el hispano-dominicano estaría enfadado con las pocas oportunidades que le da Lopetegui, sobre todo luego de su debut con gol ante la Roma por Champions y sus buenas actuaciones frente al Espanyol y Sevilla –no participó ante el Atlético de Madrid.



Es más, todo hacía presagiar que Mariano saltaría de titular en Moscú ante la ausencia de Gareth Bale, pero Lopetegui prefirió a Benzema y de nuevo solo darle algunos minutos al '7'.



Esta decisión no se la habría tomado nada bien el ex jugador del Lyon, que cree estar preparado para estrenarse como titular. Algo que tendría que ocurrir el sábado frente al Alavés por La Liga.