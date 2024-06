Mientras la Eurocopa de Alemania se roba la atención de todos los hinchas del fútbol, el vestuario del Real Madrid se encuentra en una ‘guerra fría preventiva’ que ha sido desencadenada por la llegada de Kylian Mbappé (25 años). Esta situación, que ya empieza a generar tensiones, involucra principalmente al clan brasileño del equipo, compuesto por Vinícius Junior, Rodrygo Goes y Eder Militao (y pronto Endrick Felipe). Según el portal UOL, uno de los medios digitales más importantes de Brasil, esta discordia se anticipó la semana previa a la final de la Champions League, generando un ambiente de incertidumbre y preocupación.

La preocupación entre los futbolistas brasileños del Real Madrid no es infundada. Temen que la llegada de Mbappé resulte en una pérdida significativa de espacio y protagonismo para ellos. Rodrygo, en particular, se siente amenazado, ya que su lugar en el once titular de Carlo Ancelotti podría estar en riesgo si el técnico italiano no realiza ajustes tácticos.

Antes de la final en Wembley contra el Borussia Dortmund, las declaraciones de Rodrygo Goes sorprendieron a muchos, abriendo un debate sobre su continuidad en el equipo. Estas palabras, según UOL, se interpretan como un intento de marcar territorio y expresar su preocupación por su futuro en el club.

La llegada de Mbappé no solo ha agitado las aguas entre los brasileños y los franceses en el vestuario del Real Madrid, sino que también ha añadido tensión con el inicio de las competiciones de selecciones. Mientras los europeos juegan la Eurocopa, los sudamericanos se enfocan en la Copa América, lo que amplifica divisiones internas.





Palabras que sonaron a desprecio





Según UOL, Las declaraciones de Mbappé, donde aseguraba que ganar la Eurocopa era más complicado que ganar un Mundial, cayeron como un balde de agua fría en la concentración de la Seleção en Orlando. Estas palabras fueron percibidas como un desprecio no solo hacia sus futuros compañeros brasileños, sino también hacia todo el fútbol sudamericano.

Raphinha fue el primero en responder públicamente. En una rueda de prensa, el gaucho no dudó en expresar el malestar generado por las declaraciones de Mbappé, celebrando además el triunfo argentino en la final del Mundial de Qatar como un logro del “fútbol sudamericano”. Este contraataque verbal solo ha servido para intensificar las tensiones.

Rodrygo Goes tiene contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2028. (Foto: Getty Images)

La estrategia de Florentino Pérez





Consciente de la delicada situación, el presidente del Real Madrid ha trabajado arduamente para suavizar la integración de Mbappé en el vestuario. Parte de su estrategia ha sido fichar a compatriotas del francés, como Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni, a quienes Mbappé había solicitado anteriormente en el PSG para afrancesar el grupo.

Además, el interés del Real Madrid por el central francés del Lille, Leny Yoro, no responde únicamente a criterios deportivos. Esta jugada busca equilibrar las jerarquías dentro del vestuario, creando un balance de poder con cinco franceses frente a cuatro brasileños. Esta estrategia es vista como un intento de Florentino por evitar que el vestuario se convierta en un campo de batalla entre diferentes facciones.





¿Cuándo empieza LaLiga de España para el Real Madrid?





El campeonato de LaLiga 2024-2025 empezará el fin de semana del 16, 17 y 18 de agosto, dos días después de la disputa de la Supercopa de Europa, en la que el Real Madrid se enfrentará al Atalanta italiano en el estadio Nacional de Varsovia el miércoles 14 del mismo mes. Como ocurre cada año, el sorteo del calendario se llevará a cabo en julio.





¿Cuándo empieza la temporada oficial del Real Madrid?





La temporada oficial del Real Madrid empezará el 15 de agosto con la Supercopa de Europa frente al Atalanta, que se jugará en el PGE Narodowny de Varsovia de Polonia. A ese encuentro el equipo blanco llegará, en principio, con apenas tres duelos de pretemporada. Los incluidos en el Soccer Champions Tour: frente a Milan en Chicago (31 de julio); contra el Barça en East Rutherford (3 de agosto) y ante el Chelsea en Charlotte (6 de agosto).

Real Madrid conquistó en Wembley la decimoquinta Champions League de su historia. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





