Su primera caída, una que pide sangre de parte de la prensa en Madrid. Santiago Solari , técnico del Real Madrid , aseguró tras su primera derrota en el cargo que su rival, el Eibar, "le metió dos cojones" y su equipo "no estuvo a la altura".



"No hemos estado bien y lo asumimos", aseguró a Bein. "Tenemos que trabajar mejorar y corregir los errores. Ellos han estado muy bien, les ha salido todo. Hay que felicitarles. Le metió dos cojones y no estuvimos a la altura", añadió.



Para el técnico madridista la solución a los problemas está en el trabajo y pidió que no se sacaran conclusiones a las declaraciones de jugadores como Raphael Varane, quien nada más acabar apuntó a un problema colectivo del Real Madrid.



"Las entrevistas que hacéis a pie de campo, con las pulsaciones a 200, son difíciles. No tenéis que sacar conclusiones de eso ni las voy a sacar yo. Es un resultado duro que no esperábamos. Buscábamos ganar, veníamos de cuatro victorias y tenemos que trabajar para mejorar, ajustar las cosas que no hemos hecho bien pero que son remediables", manifestó.



El Real Madrid ha encajado 19 goles en LaLiga Santander, uno de los principales puntos a corregir por Solari. "Intentaremos rebajar los goles en contra y aumentar los goles que marcamos como habíamos hecho estas últimas semanas. Eso es lo que intentaremos".



Por último no valoró si en Ipurua el Real Madrid dejó su peor partido de la temporada, pero sí admitió que fue "el peor de los últimos cinco seguramente", que él ha dirigido desde el banquillo.



FUENTE: EFE