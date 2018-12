Florentino Pérez, presidente del Real Madrid , aseguró que todos sus jugadores "ya forman parte de la leyenda" del club, y encumbró al croata Luka Modric , recientemente elegido Balón de Oro, como el mejor representante del "talento y los valores" del club madridista.



"El Real Madrid es la institución, la marca y el club deportivo con mayor audiencia mundial. Es una de las etapas de mayor éxito en nuestra historia, por primera vez campeones de Europa en fútbol y baloncesto, algo que no había ocurrido nunca en ningún y que marca un hito. Con esta camiseta nada es imposible", inició su discurso el presidente madridista.



"Tres Champions consecutivas, cuatro en cinco temporadas es consecuencia de un trabajo enorme basado en los valores del club: sacrificio, entrega, compromiso, superación, respeto, humildad y solidaridad. Esta etapa de éxito que estamos viviendo es gracias a la unidad del madridismo. Nos da estabilidad que es la base de nuestro liderazgo", añadió.



Florentino Pérez marcó un objetivo inmediato, la conquista del Mundial de Clubes este mes, y elogió a Modric. "En este club no existe la auto complacencia, siempre queremos más y ya estamos ilusionados con conquistar el Mundial de Clubes. El equipo volverá a darlo todo para hacer realidad los sueños de nuestros seguidores".



"Estos jugadores ya forman parte de la leyenda del Real Madrid y entre ellos Luka Modric que acaba de ganar el Balón de Oro después de conquistar también el premio 'The Best' como el mejor jugador del mundo. Él representa perfectamente el talento y los valores de nuestro club", manifestó.



A puertas de las Navidades, el presidente resaltó la labor de la Fundación Real Madrid, "un orgullo y el alma del club", que está presente en 80 países con 468 escuelas socio deportivas que "llevan esperanzas a los lugares más desfavorecidos del mundo".



Florentino Pérez se refirió a la final de la Copa Libertadores que acogió el Santiago Bernabéu como "una gran fiesta del fútbol mundial" y que dio "ejemplo de los valores del deporte".



