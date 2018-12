Con la llegada de Courtois al Real Madrid se esperaba que Keylor Navas mejore su competencia; sin embargo, terminó siendo sentado por completo, esto aumento en con el ingreso de Santiago Solari al banco merengue, llegando a incomodar al costarricense.

Este sábado, Diario As, hizo público que Navas tendría en sus planes dejar el equipo en enero, por lo que la prensa decidió buscar la opinión de Solari.

"No soy quien para recomendar nada a nadie. Intento que trabajen, que estén contentos y comprometidos, ese es nuestro trabajo. Los sentimientos de cada jugador son siempre válidos e innegables. Siempre he pensado que el Real Madrid es el club más grande del mundo y no hay mejor sitio”, explicó el DT del Real Madrid.

El destino de Keylor estaría en la Premier League, liga a la que ya estuvo cerca de llegar en el 2015, luego que Manchester United tenga interés en realizar un cambio entre el costarricense y David De Gea.

Navas quiere irse en enero pero el Real Madrid no quiere debilitar la portería a mitad de temporada, por lo que el portero recibiría la promesa que el club lo dejará ir al final del presente año futbolístico.