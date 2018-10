Es la peor situación que ha vive el Real Madrid en este siglo. Los madridistas no saben que puede cambiar la situación actual, la cual lo ubica a tres puntos de líder Alavés. Sí, un equipo que no es el Madrid, Barcelona u Atlético de Madrid ha tomado momentáneamente La Liga y aunque – en la tabla de posiciones – no hay imposibles, el puesto de Julen Lopetegui tendrá los días contados, pese a que los jugadores le mantienen la confianza al técnico vasco.



“Con el míster estamos. Nos dice muy claras las cosas, tienen un trato muy bueno con nosotros. Es injusto”, indicó Marcelo, quien marcó el gol que rompió la sequía goleadora del club, la cual llevaba hasta siete horas sin romper una sola red. Marcelo rompió la mala y espera que la institución obtenga los tres puntos en la Champions como ante el Barcelona.



Dani Ceballos, habitual suplente del equipo de Lopetegui cree lo mismo. “No creo que peligre su puesto. Yo confío en el míster, aunque no es una decisión mía. Todos estamos a muerte con él”, agregó el ex Betis, en un claro mensaje del vestuario: todos quieren que siga el ex entrenador de la Selección de España, pese a los malos resultados en la actualidad.



Real Madrid no ha vivido una situación parecida y los fanáticos comienzan a extrañar a Zidane, quien decidió dar un paso al costado tras una exitosa carrera al mando del club. ¿Se irá Lopetegui? No puede confirmarse hoy, aunque lo cierto es que la interna lo apoya.