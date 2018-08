Martin Odegaard llegó en enero de 2015 al Real Madrid con la ilusión de, en el futuro, ser considerado para el primer equipo merengue. Para que agarre ritmo pasó al Castilla y posteriormente al SC Heerenveen de Holanda, donde mostró chispazos de gran fútbol. Volvió al cuadro merengue para la pretemporada 2018, aunque su futuro estaría lejos del Estadio Santiago Bernabéu.

Según afirma el diario Mundo Deportivo, Martin Odegaard no será parte del Real Madrid para la campaña 2018-19 de la Liga Santander que está a poco de terminar. Los merengues, mencionan, tomaron la decisión de cederlo nuevamente al Heerenveen. Es más, no fue considerado para el partido por la Supercopa de Europa frente al Atlético este miércoles.

Como se recuerda, Odegaard fue parte del plantel del Madrid que jugó la International Champions Cup 2018 en Estados Unidos. El joven extremo noruego sumó minutos ante frente a la Roma, Manchester United y Juventus. Sin embargo, Julen Lopetegui lo borró de su lista para la Supercopa.

En las dos temporadas en las que ha vestido la camiseta del Heerenveen, el también ex Strømsgodset IF jugó 43 partidos oficiales y anotó en tres oportunidades. No ha ganado títulos con el elenco tulipán.

De otro lado, Real Madrid ya prepara lo que será su encuentro ante el elenco colchonero. Lopetegui habría definido que el portero sea Keylor Navas, pese a la llegada del belga Thibaut Courtois. El 'tico' tuvo mostró buen nivel en el Trofeo Bernabéu frente al AC Milan.